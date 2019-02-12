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Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 04:09
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Ілюстративне фото (Free-Photos/pixabay.com)

Тимчасові обмеження пов'язані з військовими навчаннями

У зоні спостереження над грузинською столицею Тбілісі тимчасово закриють повітряний простір для польотів цивільних літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

За даними Агентства цивільної авіації Грузії, обмеження будуть тривати з п'ятниці, 15 лютого gj середу, 20 лютого, в першу половину дня.

Це пов'язано з військовими навчаннями, запланованими Міністерством оборони країни. Зокрема, повітряний простір в тбіліській зоні буде закрито 15, 17 і 18 лютого з 10:00 до 11:30 години та з 15:30 до 17:00 годин за місцевим часом.

16 і 19 лютого обмеження триватимуть з 10:00 до 11:30 години та з 13:00 до 14:30 годин, 20 лютого - з 10:00 до 11:30 години та з 14:30 до 16:00 години.

Нагадаємо, починаючи з 1 березня громадяни України зможуть відвідувати Грузію без паспорта для закордонних поїздок, користуючись внутрішніми паспортами у вигляді ID-карти.

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