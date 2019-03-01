У столиці Сомалі підірвали автомобіль, є загиблі

Внаслідок вибуху загинули 25 людей

Жертвами подрыва автомобиля в Могадишо (Сомали) стали не менее 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA в Twitter.

Как сообщается, в Могадишо произошел сильный взрыв, после чего началась ожесточенная перестрелка.

Напомним, ранее сообщалось ,что в сомалийской столице Могадишо 14 января произошел взрыв.

РБК-Украина писало, что в результате теракта в Сомали 22 декабря погибли 17 человек. На военном контрольно-пропускном пункте возле президентского дворца в столице Могадишу и Национального театра около 9:30 утра по местному времени прогремел взрыв. Смертник подорвал взрывчатку в своем автомобиле на пункте пропуска. После этого, когда на место приехали полиция и медики, был взорван еще один автомобиль.

В Сомали в начале ноября террористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в отель Sahafi, который расположен недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований. Примерно через 20 минут, еще один взрыв произошел на улице с оживленным движением.