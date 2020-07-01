У столиці Ефіопії під час масових протестів прогриміли вибухи, є жертви

У столиці Ефіопії Аддіс-Абеба прогриміли три вибухи. Інцидент стався під час протестів, які виникли після смерті популярного співака та активіста Хачалу Хундесса.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними поліції, унаслідок вибухів поранення отримали три людини, ще кілька людей загинули. Серед жертв є організатори вибухів, а також мирні жителі.

Як повідомили медики, загалом під час протестів та вибухів загинули 10 осіб, ще понад 80 отримали поранення.

#BREAKING: #Ethiopia shuts down Internet services after protests linked to the killing of the prominent artist Hacalu Hundeesa erupted in parts of the capital #AddisAbaba. pic.twitter.com/RQZC0J11SO — Somalia Latest News (@NaziifAbdullahi) June 30, 2020

Наголошується, що масові протести виникли в декількох містах країни після смерті популярного музиканта і політичного активіста Хачалу Хундесса. Його застрелили у понеділок ввечері, 29 червня.

Нагадаємо, на початку березня у Кабулі відбулася стрілянина під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, в якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла. Тоді жертвами нападу бойовиків "Ісламської держави" стали щонайменше 32 людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що унаслідок зіткнень під час акцій протесту в різних частинах Ефіопії загинули 67 осіб.