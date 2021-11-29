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В столиці Бельгії дозволили вакцинувати бустером усіх дорослих

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Понеділок 29 листопада 2021 15:20
В столиці Бельгії дозволили вакцинувати бустером усіх дорослих Фото: в столиці Бельгії дозволили вакцинувати бустером усіх дорослих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В столиці Бельгії Брюсселі дозволили вакцинацію додатковою дозою для усіх дорослих. Проведення святкових заходів узимку стоїть під питанням та залежатиме від "поведінки" громадян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Органи охорони здоров’я наголошують на потребі дотримуватися обов’язкового часу очікування між завершенням повного курсу вакцинації та введенням додаткової дози.

Час очікування залежить від самого препарату:

  • два місяці для однокомпонентного Johnson&Johnson;
  • чотири місяці для AstraZeneca;
  • шість місяців для BioNTech/Pfizer й Moderna.

Прем’єр Бельгії Александр де Кро наголосив на тому, що питання проведення різдвяних свят залежатиме від ситуації з вірусом в країні та "поведінки" бельгійців.

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