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В столице Бельгии разрешили вакцинировать бустером всех взрослых

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Понедельник 29 ноября 2021 15:20
В столице Бельгии разрешили вакцинировать бустером всех взрослых Фото: в столице Бельгии разрешили вакцинировать бустером всех взрослых (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В столице Бельгии Брюсселе разрешили вакцинацию дополнительной дозой для всех взрослых. Проведение праздничных мероприятий зимой стоит под вопросом и будет зависеть от "поведения" граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Органы здравоохранения подчеркивают необходимость соблюдать обязательное время ожидания между завершением полного курса вакцинации и введением дополнительной дозы.

Время ожидания зависит от самого препарата:

  • два месяца для однокомпонентного Johnson & Johnson;
  • четыре месяца для AstraZeneca;
  • шесть месяцев для BioNTech/Pfizer и Moderna.

Премьер Бельгии Александр де Кро отметил, что вопрос проведения рождественских праздников будет зависеть от ситуации с вирусом в стране и "поведения" бельгийцев.

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