В столице Бельгии разрешили вакцинировать бустером всех взрослых
Фото: в столице Бельгии разрешили вакцинировать бустером всех взрослых (Getty Images)
В столице Бельгии Брюсселе разрешили вакцинацию дополнительной дозой для всех взрослых. Проведение праздничных мероприятий зимой стоит под вопросом и будет зависеть от "поведения" граждан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Органы здравоохранения подчеркивают необходимость соблюдать обязательное время ожидания между завершением полного курса вакцинации и введением дополнительной дозы.
Время ожидания зависит от самого препарата:
- два месяца для однокомпонентного Johnson & Johnson;
- четыре месяца для AstraZeneca;
- шесть месяцев для BioNTech/Pfizer и Moderna.
Премьер Бельгии Александр де Кро отметил, что вопрос проведения рождественских праздников будет зависеть от ситуации с вирусом в стране и "поведения" бельгийцев.