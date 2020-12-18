Столичні лікарі надають медичну допомогу усім хворим, які її потребують, - Кличко

Столичні лікарі надають медичну допомогу усім хворим, які її потребують.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Він наголосив, що столичні лікарі роблять сьогодні все можливе, щоб надавати допомогу всім хворим - щодо планових та невідкладних госпіталізацій.

"Дуже важливо, щоб усі розуміли: питання необхідності, наприклад, оперативного втручання може вирішити тільки лікар. Він оцінює стан пацієнта й ухвалює рішення: чи потрібна операція негайно, чи можна її зробити згодом. Навіть якщо життю людини нічого не загрожує, але операція запобігати тяжким наслідкам для здоров’я та реабілітації, - її обов’язково зроблять. Наприклад, хірургічні втручання з ендопротезування. З одного боку, хворий суглоб, що потребує заміни, не становить загрози для життя. А з іншого - постійний біль та неможливість вільно рухатися призводить до страждань. Тож таких пацієнтів київські лікарі оперують", - зазначив Кличко.

Мер Києва зазначив, що у звичному режимі працюють і онкологи. За 9 місяців цього року в Київському міському онкоцентрі лікування отримали понад 24 тисячі пацієнтів. Здійснили понад 4700 операцій. Хворі отримують хіміо- та променеву терапію.

Не змінився і графік роботи столичних нейрохірургів та кардіохірургів. З початку 2020 року в Києві здійснили близько 2000 втручань на серці. Зокрема й тих, що роблять за допомогою найсучасніших технологій.

"Наприклад, на базі Олександрівської лікарні зробили 20 операцій з імплантації аортального клапану без розрізу грудної клітини - через стегнову артерію. Ця вартісна процедура - ціна одного клапана - 900 тис. грн - для киян була безкоштовною. А кілька днів тому лікарі Олександрівської лікарні, вже вдруге цього року, успішно пересадили механічне серце. Зазначу, що вартість такого "нового серця" - понад 4 млн грн. Але для пацієнта операція була безкоштовною - шляхом міської програми "Здоров’я киян". Сьогодні пацієнт під пильним наглядом та опікою лікарів і почувається добре. Нагадаю, першу таку операцію в Олександрівській лікарні зробили в лютому цього року. І я тоді провідував чоловіка, життя якому врятувало механічне серце", - підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів розповіли, коли почнуть вакцинувати лікарів від COVID-19. Їх вакцинація буде безкоштовною.