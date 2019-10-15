У столичному хостелі чоловік напав з ножем на сусідів

У Києві між мешканцями хостелу на вулиці Преображенської сталася бійка, в результаті чого троє чоловіків отримали ножові поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляється, в хостелі між двома чоловіками через перестановку меблів в кімнаті виникла сварка, яка потім переросла в бійку. У конфлікт втрутилися ще двоє жителів, яким зловмисник завдав кілька ударів ножем, а потім фігурант сам собі спричинив ножове поранення живота.

Зловмисник - 31-річного уродженця іншої країни, який останнім часом проживав в столиці і в поле зору правоохоронців не потрапляв.

З місця події вилучили ніж для проведення відповідної експертизи.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 жовтня у місті Манчестер чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру "Манчестер Арндейл". Всі відвідувачі і співробітники магазинів були евакуйовані з торгового центру, також було зупинено рух на вулицях поблизу ТЦ. Пізніше поліція кваліфікувала напад як теракт.