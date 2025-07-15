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В столичной мэрии сообщили, что в Киеве начинается реставрация Усадьбы Зеленских

Вторник 15 июля 2025 15:44
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В столичной мэрии сообщили, что в Киеве начинается реставрация Усадьбы Зеленских Фото: в столичной мэрии сообщили, что в Киеве начинается реставрация Усадьбы Зеленских (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В столице начинается реставрация Усадьбы Зеленских. Все необходимые разрешения, экспертизы и согласования для старта реставрационных работ получены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

"Завтра начинается реставрация Дома Евмения Зеленского (Усадьбы Зеленских) на ул. Александра Конисского, 22. Все необходимые разрешения, экспертизы и согласования для старта реставрационных работ на Памятнике - получены. На первом этапе планируют выполнить противоаварийные и неотложные консервационные работы. В частности, отсортируют сохранившиеся аутентичные элементы здания, установят временное кровельное покрытие, обустроят систему водоотвода для предотвращения подтопления фундаментов и проникновения влаги в помещение", - отметила Старостенко.

По ее словам, реставрация Усадьбы Зеленских - это пример того, как должен работать механизм сохранения культурного наследия.

"Благодаря последовательной позиции города и мэра Виталия Кличко, упорной работе команды Департамент охраны культурного наследия КГГА, профессиональному участию памятникоохранного сообщества и активному привлечению неравнодушной общественности удалось достичь ключевого результата - владельцы взяли на себя обязательства восстановить памятник и переходят к конкретным действиям. Это пример того, как должен работать механизм сохранения культурного наследия: открыто, профессионально, под контролем общества и с соблюдением всех норм памятникоохранного законодательства", - отметила заместитель председателя КГГА.

Как известно, Усадьба Зеленских, расположенная в Киеве на ул. Конисского, 22, была построена в 1890 году. Минкульт признал здание памятником архитектуры только после того, как его начали разрушать.

23 июля 2024 года Департамент охраны культурного наследия КГГА обязал владельца вернуть усадьбу в состояние, в котором она находилась до повреждения, о чем был заключен соответствующий Меморандум.

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