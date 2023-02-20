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Столичных водителей предупредили об ухудшении погодных условий

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Киев, Понедельник 20 февраля 2023 17:35
Столичных водителей предупредили об ухудшении погодных условий Фото: столичных водителей предупредили об ухудшении погодных условий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 20 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Водителей призывали быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В столице ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют вечером мокрый снег с дождем, а также шквалистый ветер", - говорится в сообщении.

Отмечено, что дорожники Киева готовы к изменению погодных условий. "Киевавтодор" к началу осадков будет проводить противогололедную обработку улиц.

В КГГА призвали водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что погода в Украине в ближайшее время ухудшится. Сегодня ожидается шквальный ветер почти по всей стране.

Отметим, на этой неделе в Украине будет ветрено, прогнозируются дожди и мокрый снег. К концу недели температура воздуха опустится до -19 градусов.

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