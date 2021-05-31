Стільниця з ЛДСП: економія і довговічність

Міцна та надійна стільниця, якої вистачить на десятиліття, і щоб при цьому вкластися в бюджет: фантазія чи реальність? Стільниця з ЛДСП задовольнить всім поставленим критеріям. В інтернет-магазині «Вияр» представлена величезна різноманітність варіантів декору. Можна вибрати ідеальний варіант для будь-якої кухні. Якість, функціональність і приваблива вартість роблять стільниці з ЛДСП одним з найпопулярніших варіантів для оформлення кухні.
Залежно від особливостей плити ЛДСП, з якої зроблена стільниця, будуть відрізнятися її властивості:
В інтернет-магазині «Вияр» ви можете знайти кухонні стільниці в асортименті: https://viyar.ua/catalog/stoleshnitsy_stenpaneli/. Приємні за вартістю, вони відрізняються гарною якістю, тому питання вибору можна звести до малюнка, товщині і розмірів поверхні.
Наші консультанти підкажуть, чим різняться різні види, і який з них краще підійде саме вам. Для виробництва стільниць використовується високоякісний ЛДСП, вироби з якого виходять довговічними і надійними.
Ламінований ДСП — це композитна деревно-стружкова плита, яка виготовляється зі стружки шляхом гарячого пресування. Щоб матеріал не розвалювався, застосовуються сполучні речовини. У нашому каталозі присутні тільки безпечні види ЛДСП з класом емісії Е1.
Висока щільність такого матеріалу як ДСП дає йому хорошу міцність на стиск і удар. Але матеріал не вологостійкий. Щоб виправити це, застосовується спеціальне покриття з декорованого паперово-шаруватого пластику. Саме такий спосіб обробки називають ламінуванням. ЛДСП — стійкий до вологи, дуже міцний і довговічний матеріал.
У магазині «Вияр» ви зможете вибрати плити самих різних кольорів і стилів. У палітрі декорів, яку пропонує інтернет-магазин, знайдеться варіант для будь-якого дизайну кухні. Кілька видів кромки допоможуть завершити оформлення і вписати стільницю в інтер'єр.
Завдяки особливості технології колір і візерунок на ЛДСП можуть бути абсолютно будь-якими, що дає широкі можливості оформлення. Фактура теж може значно відрізнятися.
Стільниця для кухні повинна чудово виглядати, але потрібно звертати ще на деякі її властивості:
Різні по виду варіанти будуть мати також різну вартість. Головне розуміти, що ці відмінності обумовлені реальним терміном експлуатації. У якихось видів ЛДСП він може перевищувати 50 років, а якісь втрачають вигляд через кілька років.
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