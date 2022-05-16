Стокгольм готовий вирішити розбіжності з Туреччиною щодо НАТО, - МЗС Швеції

Стокгольм і Анкара владнають розбіжності, що виникли у зв'язку з можливим вступом Швеції до складу НАТО. Країни продовжать вести взаємовигідні двосторонні відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Швеції Анн Лінде.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час прес-конференції в Берліні заявив, що турецький уряд не заперечує проти розширення НАТО, проте не згодна з позицією країн, які підтримують терористів .

Крім цього, глава зовнішньополітичного відомства Королівства підкреслила, що уряд Швеції найближчим часом нормалізує відносини з Туреччиною за допомогою двостороннього діалогу.

"Ми продовжимо діалог з Туреччиною і постараємося залагодити всі існуючі непорозуміння", - заявила Лінде.

Також ми писали, що народу Туреччини не подобається ідея вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану та збройних формувань курдів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.