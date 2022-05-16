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Стокгольм готовий вирішити розбіжності з Туреччиною щодо НАТО, - МЗС Швеції

Фото: глава МЗС Швеції Анн Лінде (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Стокгольм і Анкара владнають розбіжності, що виникли у зв'язку з можливим вступом Швеції до складу НАТО. Країни продовжать вести взаємовигідні двосторонні відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Швеції Анн Лінде.

"Ми продовжимо діалог з Туреччиною і постараємося залагодити всі існуючі непорозуміння", - заявила Лінде.

Крім цього, глава зовнішньополітичного відомства Королівства підкреслила, що уряд Швеції найближчим часом нормалізує відносини з Туреччиною за допомогою двостороннього діалогу.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час прес-конференції в Берліні заявив, що турецький уряд не заперечує проти розширення НАТО, проте не згодна з позицією країн, які підтримують терористів.

Також ми писали, що народу Туреччини не подобається ідея вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану та збройних формувань курдів.

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НАТОШвеція