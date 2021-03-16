"Стоїть питання про закриття міста": Садовий заявив про можливість локдауну у Львові

Львів можуть "закрити" у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. Це можливо в разі продовження поточної динаміки захворюваності в місті.

Про це на брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що в поточній ситуації можуть бути закриті всі заклади для зупинки зростання захворюваності. "У сьогоднішній ситуації ми стоїмо перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, ресторани. Все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", - заявив Садовий.