Чи варто скуповувати дефіцитні продукти про запас: порада експерта

"Окремі продукти зникають з продажу не тільки тому, що їх взагалі немає. Їх просто немає в конкретній торговій точці. Тому якщо ви не бачите якогось продукту, пошукайте в іншому місці",-сказав він.

За його словами, деякі торгові мережі втратили всього 20-30% асортименту, тобто звузили його рівно до того, що люди хочуть купувати. А в деяких "гіпермаркетах" майже порожньо. "Проблема тільки в одному-вони не оплачують попередні поставки, які були зроблені ще на початку року і в період активні військових дій", - повідомив Дорошенко.

Крім того, зараз порушені поставки між областями і ніхто не везе продукцію в місця, де виник дефіцит.

Експерт не рекомендує робити запаси продуктів через побоювання, що вони можуть пропасти зовсім. "Всі питання поступово вирішуються, а ситуація змінюється щодня. Тому говорити про який-небудь дефіцит не доводиться. Але "вистрілювати" так чи інакше воно буде", - сказав він, зазначивши відсутність поставок овочів і черешні з окупованих територій.