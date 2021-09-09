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Вартість робочої сили в деяких галузях за рік зросла на 30-40%

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 11:59
Вартість робочої сили в деяких галузях за рік зросла на 30-40% Фото: українці стали отримувати за свою роботу на 13,5% більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила індекси вартості робочої сили у другому кварталі 2021 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість зросла на 13,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільше зросла вартість робочої сили у сфері "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - на 40,0% та у сфері "Інформація та телекомунікації" - на 29,6%.

У промисловості вартість робочої сили зросла на 8,4%, у будівництві - на 10,9%, у торгівлі - на 9,8%, на транспорті - 2,1%.

У сфері "Фінансова і страхова діяльність" зростання склало 7,1%.

У сфері "Освіта" вартість робочої сили зросла на 18,5%, у сфері "професійна, наукова та технічна діяльність" - 13,8%.

У сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування" вартість робочої сили впала на 2,5%.

Вартість робочої сили в деяких галузях за рік зросла на 30-40%

Таким чином, зростання вартості робочої сили дещо сповільнився у порівнянні з першим кварталом 2021 року, коли він зріс на 18,2%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2021 року склала 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше у порівнянні з червнем (14 313 гривень).

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