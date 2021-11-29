Вартість проїзду в громадському транспорті ніяк не впливає на тариф таксі, - експерт

Зростання вартості проїзду у громадському транспорті не має прямого впливу на формування тарифу таксі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-президента "Української транспортної спілки" Володимира Баліна.
"Це жодним чином не є фактором впливу на тариф. Системи ціноутворення в застосунках автоматизовані і ціна залежить від базової вартості, попиту, кількості вільних машин, рівня заторів та інших зовнішніх факторів, таких як погода, наприклад. Тому вартість проїзду в громадському транспорті ніяк не впливає на тариф таксі", - зазначив експерт.
Він переконаний, якщо агрегатори(Uklon, Uber, Bolt) спільно вирішать підняти тариф, це буде монопольна змова, і на це має реагувати Антимонопольний комітет України.
Балін наголосив, що наразі на формування тарифу таксі впливають ринкові механізми.
"Агрегатори в конкурентній боротьбі між собою намагаються максимально знизити вартість проїзду, що вдається їм за рахунок великої кількості водіїв-учасників ринку. Це дає змогу основним гравцям створити так звану "парасольку цін" та перевести ринок на саморегулювання повсякденної тарифної політики", - розповів віце-президент "Українського транспортного союзу".
Нагадаємо, голова профспілки таксистів Києва Валентин Голубєв заявив, що після подорожчання проїзду в громадському транспорті таксисти також піднімуть тариф.
Як відомо, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що до кінця опалювального сезону тарифи на проїзд у громадському транспорті підвищувати не будуть.