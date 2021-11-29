Вартість проїзду в громадському транспорті ніяк не впливає на тариф таксі, - експерт

"Це жодним чином не є фактором впливу на тариф. Системи ціноутворення в застосунках автоматизовані і ціна залежить від базової вартості, попиту, кількості вільних машин, рівня заторів та інших зовнішніх факторів, таких як погода, наприклад. Тому вартість проїзду в громадському транспорті ніяк не впливає на тариф таксі", - зазначив експерт.

Він переконаний, якщо агрегатори(Uklon, Uber, Bolt) спільно вирішать підняти тариф, це буде монопольна змова, і на це має реагувати Антимонопольний комітет України.

Балін наголосив, що наразі на формування тарифу таксі впливають ринкові механізми.

"Агрегатори в конкурентній боротьбі між собою намагаються максимально знизити вартість проїзду, що вдається їм за рахунок великої кількості водіїв-учасників ринку. Це дає змогу основним гравцям створити так звану "парасольку цін" та перевести ринок на саморегулювання повсякденної тарифної політики", - розповів віце-президент "Українського транспортного союзу".