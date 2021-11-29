RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вартість проїзду в громадському транспорті ніяк не впливає на тариф таксі, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Зростання вартості проїзду у громадському транспорті не має прямого впливу на формування тарифу таксі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-президента "Української транспортної спілки" Володимира Баліна.

"Це жодним чином не є фактором впливу на тариф. Системи ціноутворення в застосунках автоматизовані і ціна залежить від базової вартості, попиту, кількості вільних машин, рівня заторів та інших зовнішніх факторів, таких як погода, наприклад. Тому вартість проїзду в громадському транспорті ніяк не впливає на тариф таксі", - зазначив експерт.

Він переконаний, якщо агрегатори(Uklon, Uber, Bolt) спільно вирішать підняти тариф, це буде монопольна змова, і на це має реагувати Антимонопольний комітет України.

Балін наголосив, що наразі на формування тарифу таксі впливають ринкові механізми.

"Агрегатори в конкурентній боротьбі між собою намагаються максимально знизити вартість проїзду, що вдається їм за рахунок великої кількості водіїв-учасників ринку. Це дає змогу основним гравцям створити так звану "парасольку цін" та перевести ринок на саморегулювання повсякденної тарифної політики", - розповів віце-президент "Українського транспортного союзу".

Нагадаємо, голова профспілки таксистів Києва Валентин Голубєв заявив, що після подорожчання проїзду в громадському транспорті таксисти також піднімуть тариф.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що до кінця опалювального сезону тарифи на проїзд у громадському транспорті підвищувати не будуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ