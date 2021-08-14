Вартість ОГХК при приватизації значно перевищить стартову ціну аукціону, - експерт

За його словами, напередодні приватизації ОГХК команді Фонду держмайна доводиться протистояти "олігархам і корупціонерам", які до цього контролювали держпідприємства. Опоненти приватизації, в тому числі вдаються до погроз та інформаційних атак.

"Наприклад сумно історія з ОГХК і Фірташем. Який усіма силами намагається зірвати приватизаційні процеси й не допустити прозорого аукціону, бо звик до інших методів, які далекі від державних інтересів. Зрозуміло, що вартість в 3,7 мільярда до сплати олігархом не бажана, тим більше всі розуміють, що це тільки початок торгів", - міркує експерт.

Так, попри істотне зростання стартової ціни в ході підготовки до приватизації, ціна зросте і на самому аукціоні. На думку Давидюка висока цінність об'єкта спровокувала спроби заблокувати приватизацію.

"Знайшли до чого причепитися - ОГХК отримала за 50 млн грн нову ділянку і тепер коштує ще дорожче, а значить треба зупинити аукціон і знову переоцінювати. Ні, товариші, не треба. Ринок зробить це за вас і вже в першому раунді аукціону ціна зросте на ці 50 млн грн - там саме такий крок для підвищення ставок. А кінцева вартість ймовірно буде значно вище 3,7 млрд грн", - резюмував Давидюк.