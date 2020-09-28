Вартість газу для населення перевищила ціну для промисловості

Середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м. Це на 17,4% менше, ніж в другому півріччі 2019 року (6 415,8 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів України склала 5 157,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що на 21,9% нижче, ніж у другому півріччі 2019 року (6 599,3 грн).

При цьому побутові споживачі отримали за півріччя 4 333,4 млн кубометрів газу непобутові - 12 888,9 млн кубометрів.

Водночас ціна газу для побутових споживачів була на 2,8% вище, ніж для непобутових, в той час як раніше ціни для населення були нижчими, ніж для промисловості.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на вересень 2020 року на 45%.

Зазначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%).

Крім того, "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна було зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). З 16 по 30 вересня вартість тарифу зросла до 5,24 грн/куб. м.