Вартість біткойна перевищила 52 тисячі доларів, черговий історичний максимум

Вартість кріптовалюти біткойна у середу, 17 лютого, досягла показника в 52 тисячі доларів. Це черговий історичний максимум для кріптовалюти.

З 1-го лютого вартість биткойна зросла на 19 тисяч доларів. За поточний день - на 7,65%.

Біткойн зростає на тлі підйому на світових фінансових ринках. Інвестори вкладаються в надії на додаткову фінансову допомогу, яка повинна вивести найбільшу економіку світу з спаду, викликаного коронавірусом. Президент Джо Байден просуває свій план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів.

Біткойн дорожчає після того, як Tesla заявила, що купила біткойни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх в якості оплати за автомобілі. Крім Tesla біткойн в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.