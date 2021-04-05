Степанов про захворюваність COVID: найближчі 10 днів для України стануть напруженими

Однак стабілізуватися рівень захворюваності може лише за умови дотримання карантину.

"Навіть якщо з 15 квітня епідемія припиниться, і ми побачимо зменшення захворюваності особливо в "червоних" регіонах, - це не означає, що все пройшло. Попереду великодні і травневі свята, тому будемо просити громадян повністю уникати масових скупчень. Тому що потім знову отримаємо спалаху коронавірусної хвороби", - заявив Степанов.

Однак у Міністерстві охорони здоров'я зараз виключають ймовірність введення локдауну для всієї країни.

"Ми не бачимо необхідності у введенні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону в залежності від епідситуації там", - зазначив Степанов.

Він підкреслив, що введення "червоного" рівня відбувається абсолютно прозоро.

"Є чіткі критерії за рівнем, динамікою госпіталізацій, тестуванням і виявленням випадків. Якщо хоча б два з них перевищують норму протягом трьох днів поспіль, область переходить на червоний рівень", - сказав міністр.