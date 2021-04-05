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Степанов про захворюваність COVID: найближчі 10 днів для України стануть напруженими

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов допускає, що напружена ситуація з коронавірусом у країні буде спостерігатися ще не менше 10 днів. Після 15 квітня рівень захворюваності може стабілізуватися.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Однак стабілізуватися рівень захворюваності може лише за умови дотримання карантину.

"Навіть якщо з 15 квітня епідемія припиниться, і ми побачимо зменшення захворюваності особливо в "червоних" регіонах, - це не означає, що все пройшло. Попереду великодні і травневі свята, тому будемо просити громадян повністю уникати масових скупчень. Тому що потім знову отримаємо спалаху коронавірусної хвороби", - заявив Степанов.

Однак у Міністерстві охорони здоров'я зараз виключають ймовірність введення локдауну для всієї країни.

"Ми не бачимо необхідності у введенні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону в залежності від епідситуації там", - зазначив Степанов.

Він підкреслив, що введення "червоного" рівня відбувається абсолютно прозоро.

"Є чіткі критерії за рівнем, динамікою госпіталізацій, тестуванням і виявленням випадків. Якщо хоча б два з них перевищують норму протягом трьох днів поспіль, область переходить на червоний рівень", - сказав міністр.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. У 21 з 25 регіонів перевищений епідеміологічний поріг COVID-19.

Так, в Україні за вчора виявили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Харківській, Львівській і Дніпропетровській областях.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус
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