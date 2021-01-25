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Степанов прокоментував "паспорти вакцинації": не вирішить усіх проблем

Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запровадження сертифікатів про проведену вакцинацію проти коронавірусу не позбавить від усіх проблем. Будуть певні обмеження.

Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Водночас Степанов не виключаю, що подібні паспорти можуть бути.

Але знову ж таки - для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції... що робити з цією людиною?" - зауважив глава МОЗ.

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Як зазначається, міністр висловив думку, що сертифікт про вакцинацію не позбавить від усіх проблем.

"Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це на рівні фантазії, коли ти приїхав до якоїсь країни і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо немає (імунного паспорта - ред.), то повинен проходити. Тут існує дискримінаційний момент", - додав Степанов.

Раніше Степанов повідомив, що Україна в лютому може отримати ще одну вакцину від коронавірусу. Незабаром має бути підписано ще один контракт.

Також у Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект №4613, завдяки яким Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Таке рішення ухвалив профільний комітет.

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