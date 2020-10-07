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У МОЗ назвали ціну лікування коронавірусу

Київ, Середа 07 жовтня 2020 11:46
У МОЗ назвали ціну лікування коронавірусу
Фото: Максим Степанов (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про витрати на лікування однієї людини з ускладненнями від коронавірусу. Це сума від 45 тисяч гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Також він анонсував публікацію на сайті МОЗ списку ліків від коронавірусу.

"Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має тяжкий перебіг хвороби, то ця сума - від 45 000 гривень", - розповів Степанов.

Нагадаємо, Степанов заявив, що нинішня ситуація з лікарняними ліжками у країні залишається напруженою. У разі подальшого зростання випадків захворювання ситуація може стати критичною.

Зазначимо, в Україні зафіксували спалах коронавірусу, виявили 4753 нових зараження. Найскладніша ситуація у Києві, Харківській, Одеській областях.

В коментарі РБК-Україна профільні лікарі розповіли, чи потрібно знову повертати жорсткий карантин в Україні. Наслідки жорсткого карантину не повинні перевищувати наслідки від хвороби.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що першої хвилі пандемії коронавірусу в країні не було.

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