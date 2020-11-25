Степанов назвав кількість медиків, які звільнилися за час пандемії

Фото: медик (РБК-Україна)

З початку пандемії коронавірусу в Україні звільнилися близько 34 тисяч медичних працівників. Це попередні дані, більш точна інформація буде в кінці 2020 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "5 каналу".

За його словами, деякі з медпрацівників, які звільнилися, перейшли на роботу в інші медзаклади. Тому зараз складно сказати точну кількість медиків, які пішли з системи охорони здоров'я.

"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на цю хвилину точною інформацією про кількість тих, хто звільнився, але це близько 34 тисяч. Вони іноді звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться відповідний рік", - сказав Степанов.

Міністр додав, що необхідно дивитися на причину звільнення медпрацівників.

Раніше Степанов розповів, як відбуваються надбавки лікарям, які працюють з хворими коронавірусів. За його словами, нарахування 300% надбавки не відбувається "щохвилини, щосекунди або погодинно".

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів збільшив доплати військовослужбовцям і медикам, що залучені у боротьбі з COVID-19.