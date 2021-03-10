Степанов призначив екс-регіонала директором Національного інституту раку

За словами нардепа, Шипко 15 років працює виключно на державних посадах, зате має розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто.

"Степанов вже тягнув цю людину раніше на голову Національної служби здоров'я України. Публічний резонанс тоді зупинив цей бєспрєдєл", - зазначила нардеп.

Варто відзначити, що на сайті інституту Шипко вже значиться як в.о. директора, раніше він числився там першим заступником директора.

Нагадаємо, Андрій Шипко був одним з депутатів, які голосували за "диктаторські закони" в січні 2014 року.

Крім того, за даними руху "Чесно", Шипко був фігурантом корупційних розслідувань. Зокрема, дружина Андрія Шипка нібито побудувала у Дніпрі клубну багатоповерхівку замість реконструкції.

У 2013 році журналісти "Цензор.нет" опублікували фото, де Шипко нібито вирішує, чи надавати ліцензії на медичну практику.

Після подій Революції гідності Шипко вийшов з партії, в 2015-2019 роках був членом партії "Відродження", від якої потрапив в парламент 8-го скликання.

Олігарх Ігор Коломойський називав Шипко своїм другом, а також пророкував йому посаду міністра охорони здоров'я у 2019 році.