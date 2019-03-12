Степанов наполягає на кримінальних справах проти фальсифікаторів виборів

Степанов відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців

Глава Одесской ОГА Максим Степанов отреагировал на заявления правоохранителей по поводу подкупа избирателей, призвав открывать уголовные дела, если такие факты фиксируются в Одесской области. Об этот он заявил на брифинге в ОГА, сообщает РБК-Украина.

"Если подобная информация есть у любого правоохранительного органа, я настаиваю – именно настаиваю – на открытии уголовных дел, расследовании и выводах по ним", - сказал Степанов.

Глава Одесской облгосадминистрации добавил, что он полностью согласен общественными активистами и международными наблюдателями, которые выступают за чистоту и прозрачность выборов.

"Вещи, которые имеют название "фальсификации" или "скупка" - просто недопустимы. Это мерзко", - сказал Степанов.

При этом он отметил, что не стоит смешивать реальные фальсификации с работой областных социальных программ, которые не имеют ничего общего с политической составляющей.