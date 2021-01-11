Степанов про локдаун: купувати шкарпетки треба було раніше

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в українців був місяць, щоб запастися необхідними речами до введення в країні локдауну. Уряд ще в грудні оголосив, що буде працювати на час жорсткого карантину, а що ні.

Про це Степанов заявив на брифінгу у понеділок, 11 січня.

"Ми заздалегідь, за місяць розповіли і показали, що буде можливо в країні, а що - неможливо. Наприклад, які товари будуть у вільному продажу, і можна буде спокійно їх купувати. Які магазини будуть відкриті - торгують продуктами харчування, засобами гігієни, побутової хімії, медичними виробами, лікарськими засобами, а які магазини будуть закриті", - сказав Степанов.

Міністр вважає, що до локдауну був час підготуватися.

"Точно була можливість розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібно людині на це час. Навіть якщо ви не встигли купити шкарпетки або футболки, то це спокійно можна зробити за допомогою інтернет-магазинів", - зазначив він.

Степанов додав, що всі обмеження вводяться для того, щоб зберегти здоров'я громадян, а також закликав українців дотримуватися карантинних вимог.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.

Також Степанов назвав метою введення локдауну в Україні обмеження контактів між громадянами і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.