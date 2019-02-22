Степанов не дав Одеській облраді зупинити виплати малозабезпеченим

Степанов розпорядився розширити інформаційний супровід обласної програми соцдопомоги

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов не дал депутатам облсовета остановить выплату материальной помощи малообеспеченным гражданам или изменить порядок ее выделения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Одесской ОГА.

Как сообщается, соответствующее предложение на заседании 21 февраля внесли депутаты "Оппоблока", но Максим Степанов выступил против этого. В результате инициативу "оппоблоковцев" не поддержали.

"Я категорически против таких изменений. Когда 21 декабря голосовали за эту программу, вы тоже голосовали "за", как и большинство коллег. Когда вы говорите, что средства раздаются огульно, то это неправда - есть четкий порядок определения категорий, которым помощь необходима. Вас что - вирус выборов захватил? У нас выборы сначала президентские, потом парламентские, потом у вас будут местные. И мы всегда будем говорить людям "подождите"?", - заявил Степанов.

Также Степанов опроверг слухи, что людям, якобы, планируют выплачивать именно по 1000 гривен: "Откуда вы взяли эту сумму? Сами придумали, сами поверили, сами распространили. Рассказываете ерунду. Если вы считаете, что оказание помощи людям - исключительно подкуп, то это исходит лишь из ваших личных качеств".



Также глава Одесской области дал указание еще больше расширить информационное сопровождение областной программы соцпомощи - чтобы о ней узнали еще больше людей: "И выборы тут ни при чем. А если есть какие-либо проявления не только подкупа, а даже незаконной агитации - у нас работают правоохранительные органы, которые будут на это реагировать".