Stellantis прекратил производство китайских электромобилей Leapmotor в Польше: в чем причина

Желая избежать отставания в глобальном переходе к электрификации, Stellantis инвестировала 1,6 млрд долларов в Leapmotor в 2023 году, приобретя 21% акций китайского производителя электромобилей. Соглашение дает Stellantis право продавать автомобили Leapmotor по всей Европе. Но, несмотря на ранние обещания, партнерство уже столкнулось с первым значительным препятствием.

Завод Stellantis в польском городе Тихи производил небольшой электромобиль T03 для европейского рынка, но местное производство этой модели внезапно прекратилось 30 марта. Stellantis не сообщает, почему это произошло, но неназванные источники говорят, что планов по возобновлению производства T03 в Европе нет.

Это плохая новость для Stellantis, поскольку только в ноябре прошлого года компания отказалась от своих планов по производству второго электромобиля Leapmotor на том же польском заводе. Между тем машины Leapmotor, поставляемые из Китая, сталкиваются с 21-процентным тарифом в ЕС.

Не исключено, что ключевая причина в реакции Китая на торговую политику ЕС. Еще в октябре правительство Китая сказало своим автопроизводителям приостановить крупные зарубежные инвестиции в странах, которые поддержали новые тарифы ЕС на электромобили китайского производства. Польша была среди десяти стран, проголосовавших за эти пошлины. Еще 12 членов ЕС воздержались, а пять, в том числе Германия, проголосовали против.

Несмотря на приостановку производства, Stellantis настаивает, что не отказывается от своих инвестиций в Leapmotor. Благодаря совместному предприятию с китайской компанией Stellantis владеет контрольным пакетом акций в 51%, что дает ей эксклюзивные права на производство, продажу и экспорт электромобилей Leapmotor за пределы Китая.