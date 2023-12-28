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Стелажі поїдуть до людей. EVA впровадить нову логістичну систему з роботами, які зможуть автоматично пересувати складські секції

 

Наступного року мережа EVA планує інвестувати у розвиток логістики від 1 до 1,3 млрд грн. Асортимент мережі нараховує 120 тисяч найменувань продукції, у 2024-му планується розширити його до 180 тисяч, повідомляє пресслужба EVA із посиланням на директора департаменту логістики Сергія Зінченка. Тому компанія впроваджує нові логістичні проєкти.

Один із них – автоматичне управління персоналом за допомогою data science. «Тобто система розуміє, які спеціалісти вийшли на роботу, яка у них продуктивність та підбирає їм найоптимальніші місця роботи на складі. Плануємо впроваджувати її на всіх наших розподільних центрах», – каже Зінченко. 

EVA також планує розширювати та автоматизувати системи зберігання товару. Зінченко каже, що планується впроваджувати дві автоматизовані системи: AGV (Automated Guided Vehicle) та Automated Storage and Retrieval Systems – AS/RS.

AGV – це система з роботами, які зможуть автоматично пересувати стелажі. Вони рухатимуться до людини, а не навпаки. EVA хоче придбати 20 таких роботів.

AS/RS, а саме планується придбати систему Mini-load, – це крани, які автоматично збирають необхідні для виконання замовлення ящики із продукцією та передають їх до зони обробки замовлень.

Окрім цього, компанія займається модернізацією складу у Львові – почали будувати ще одну чергу на 8 тисяч квадратних метрів. Також EVA планує побудувати в Одесі новий об’єкт на декілька черг – площа першої складе 20 тисяч квадратних метрів. «Земельну ділянку придбали ще до початку повномасштабного російського вторгнення і зараз вирішили розморозити цей проект», – каже Зінченко. Та додає, що займаються пошуком земельної ділянки чи складів під Києвом недалеко від діючого об’єкту в Броварах. Інвестиції в розвиток логістичного напряму у наступному році складуть від 1 до 1,3 млрд грн.  

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