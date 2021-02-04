Стефанішина про відпустку під час пандемії: "в українців є три сценарії"

Віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, до чого українським туристам готуватися влітку. За її словами, зараз є три сценарії розвитку подій.

Про це Стефанишина розповіла в інтерв'ю "ТСН".

Перший сценарій полягає у виникненні труднощів з плануванням літніх поїздок через продовження урядами країн жорсткого карантину.

"У такому випадку ми звичайно будемо обмежені у виборі країн. На сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон", - заявила вона.

Зокрема, в літній період українцям будуть доступні Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.

"Другий сценарій полягає в тому, що може бути істотне зниження рівня захворюваності в Україні і це, звісно ж, буде сприяти відкриттю кордонів", - зазначила віце-прем'єр.

За її словами, третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певних країн будуть отримання вакцини.

"До того часу, як я вже казала, не буде дефіциту в доступі до вакцини. Це не буде проблемою, так само і в Україні", - додала Стефанишина.

Нагадаємо, високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вакцинації від коронавірусу поки недостатньо для вільних поїздок в країни Євросоюзу.

Крім того, раніше країни ЄС узгодили вимоги до сертифікатів про вакцинацію від COVID.