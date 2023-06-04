Стефанчук встретился с освобожденными защитниками Мариуполя в Турции

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с освобожденными из российского плена защитниками Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Telegram.

"По просьбе президента Украины Владимира Зеленского встретился в Турции с Героями, с военными защитниками "Азовстали"", - отметил Стефанчук.

В Турции он встретился с командиром "Азова" Денисом Прокопенко ("Редис"), его заместителем Святославом Паламаром ("Калина"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским ("Волына"), нацгвардейцами Олегом Хоменко и Денисом Шлегой.

Стефанчук добавил, что все украинские защитники "исполнены решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой".

Освобождение командиров "Азова"

Напомним, что бойцы полка "Азова", морские пехотинцы, нацгвардейцы, полицейские и другие представители Сил обороны до последнего обороняли Мариуполь. После окружения города местом украинского сопротивления стала "Азовсталь".

В конце мая 2022 года украинские военные по приказу руководства сдались в плен, чтобы сохранить жизнь личного состава.

В сентябре 2022 года Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Украина передала предателя и кума российского диктатора Виктора Медведчука, а из российского плена освободили 215 украинских защитников, среди которых были командиры "Азова".

По условиям обмена командиры защитников "Азовстали" должны находиться в Турции до окончания войны.

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