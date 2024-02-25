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Стефанчук заинтриговал заявлением о сотрудничестве с Конгрессом США

Фото: спикер Верховной рады Руслан Стефанчук (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вопрос Украины будет продвигаться в Конгрессе США. В ближайшее время будет новый пример спикерского сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука во время форума "Украина. Год 2024".

"Мы не сбрасываем по вопросам наши отношения с Конгрессом США. В ближайшее время, завтра-послезавтра, вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать вопросы Украины в Конгрессе США", - сказал он.

 

Блокировка помощи в США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиРуслан СтефанчукКонгресс США