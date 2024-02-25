Стефанчук заинтриговал заявлением о сотрудничестве с Конгрессом США

Вопрос Украины будет продвигаться в Конгрессе США. В ближайшее время будет новый пример спикерского сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука во время форума "Украина. Год 2024".
"Мы не сбрасываем по вопросам наши отношения с Конгрессом США. В ближайшее время, завтра-послезавтра, вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать вопросы Украины в Конгрессе США", - сказал он.
Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.
Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.