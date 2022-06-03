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Стефанчук зустрівся з Шольцем. Закликав збільшити військову підтримку України

Фото: Руслан Стефанчук, спікер Верховної ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні. Закликав його збільшити військову підтримку нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Під час зустрічі, Стефанчук закликав надати Україні сучасне озброєння для продовження війни проти Росії.

"Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і Marder (бронетранспортери, - ред.), і Leopard (танки, - ред.)", - заявив Стефанчук.

Також спікер Верховної ради привітав поставки важкого озброєння, однак наголосив на тому, що вони мають бути прискорені.

За словами Стефанчука, щодня в Україні гинуть близько 100 людей й ще сотні отримують поранення.

"Тож було б добре, якби час між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що робота з важким озброєнням для нашої країни вимагає більше підготовки.

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