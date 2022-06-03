Стефанчук зустрівся з Шольцем. Закликав збільшити військову підтримку України

Під час зустрічі, Стефанчук закликав надати Україні сучасне озброєння для продовження війни проти Росії.

"Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і Marder (бронетранспортери, - ред.), і Leopard (танки, - ред.)", - заявив Стефанчук.

Також спікер Верховної ради привітав поставки важкого озброєння, однак наголосив на тому, що вони мають бути прискорені.

За словами Стефанчука, щодня в Україні гинуть близько 100 людей й ще сотні отримують поранення.

"Тож було б добре, якби час між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений", - наголосив Стефанчук.