RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Глава Верховної ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 4 листопада. Воно відбудеться одразу після завершення пленарного засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження.

"Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №392 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні ВР.

Згідно з документом, на позачерговому засіданні парламентарі розглянуть законопроект про Держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (№5460).

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан СтефанчукВерховна радаПозачергове засідання Ради