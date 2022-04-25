Стефанчук розповів, скільки законів прийняла Рада за час війни
Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук розповів про роботу парламенту під час війни. За цей період народні депутати провели сім засідань.
Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Вона (робота ВРУ, - ред.) організована так, як це передбачено законом про правовий режим воєнного стану. Починаючи з 24 лютого, Верховна рада працює в безперервному пленарному режимі. Ми збираємося тоді, коли є необхідна кількість законопроектів, які потрібно ухвалити. До цього кожен документ пропрацьовується з усіма фракціями та групами, потім - у комітетах. І коли проект закону уже погоджений усіма, його виносять на затвердження в сесійну залу", - зазначив спікер.
За його словами, за час війни Рада прийняла 13 постанов, 88 законопроектів в цілому та 18 законопроектів за основу. Більшість з них пов'язані з питаннями воєнного часу, підтримкою армії, формуванням соціального захисту для тимчасово переміщених осіб.
Також парламент займається й питаннями політичного характеру та міжнародною співпрацею.
"Верховна рада займається питаннями політичного характеру, приймаючи відповідні постанови. Найбільш обговорювана - визнання того, що робить Російська Федерація, геноцидом проти українського народу. Я провів цілу низку консультацій зі спікерами інших парламентів, просив їх також підтримати цю постанову. І вже перші два парламенти європейських країн - Естонії та Латвії - ухвалили аналогічні рішення з цього питання. Ми працюємо так, як повинен працювати парламент в період воєнного часу. Як бачите, я на робочому місці. І був тут з першого дня війни. Робимо те, що кожен із нас має робити на своєму робочому місці", - додав Стефанчук.
Нагадаємо, Верховна рада почала працювати над законопроектами та механізмами відбудови країни, надання житла українцям, які втратили свої домівки.
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