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Стефанчук розповів, яка ідеологія у "Слуги народу"

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив погляди "Слуги народу". Він назвав лібертаріанство, як основну ідеологію до якої тяжіє партія.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна

"Я як заходив лібертаріанцем, так і залишаюсь, і від своїх слів не відхрещуюся. Для мене важливо, щоби держава врешті-решт стала державою - сервісом, щоби кожен громадянин нашої держави мав можливість реалізувати своє бачення", - сказав Стефанчук.

Перший віце-спікер наголосив на важливості відкритої ринкової економіки, щоби кожен, хто працює в державі, мав можливість чесно сплачувати податки і простежувати, як ці кошти використовуються.

"Я за вільний ринок землі. Не вважаю, що ми маємо бути в п'ятірці країн з васально-феодальними відносинами, де ти не маєш права розпоряджатися своєю землею. Я за вільну людину у вільній країні - це моя ідеологія і завжди сповідував її. Я є людиною націонал-патріотичного спрямування", - зазначив Стефанчук.

Він пояснив, що "Слуга народу" - це зріз українського суспільства, тобто у партії є люди, які з одного боку лібертаріанці, але мають і напрямок соціалізму.

"...ми працюємо з ними. У нас є екстралібертаріанці - ми працюємо і з ними. Тобто ми більше тяжіємо до лібертаріанського центру - це про нормальний розвиток ринкової економіки з чесними правилами для всіх", - додав Стефанчук.

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