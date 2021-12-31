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Стефанчук пропонує надати особливий статус деяким депутатам

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Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 12:26
Стефанчук пропонує надати особливий статус деяким депутатам Фото: спікер парламенту Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Верховній раді зареєстрували законопроект про "народних депутатів - "засновників державної незалежності України". Його автором став спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Законопроект №6493 "Про статус народного депутата - засновника державної незалежності України" пропонує визначити статус, права, обов'язки, порядок видачі посвідчення та нагрудного знака для деяких нардепів.

"Метою прийняття законопроекту є вшанування народних депутатів - засновників державної незалежності України та визначення їх правового статусу", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, йдеться про народних депутатів, які проголосили Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та/або схвалили Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року та/або підтримали Постанову Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України".

Нагадаємо, при голові Верховної Ради хочуть створити Науково-консультативну раду. До нього увійдуть 90 науковців та практиків у сфері права.

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