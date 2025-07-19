Стефанчук назвал цель, ради которой ВР может запретить Telegram

Частичный запрет Telegram в Украине

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года Верховная Рада ограничила использование Telegram для работников своего аппарата, в соответствии с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Однако эти ограничения не будут касаться личного использования мессенджера. Вопрос запрета Telegram активно обсуждается также на региональном уровне.

Также мы писали, что ряд украинских университетов ввели ограничения на использование мессенджера Telegram среди сотрудников. В некоторых случаях запрет касается обсуждения учебного процесса, установки приложения на рабочие устройства и даже использования мессенджера на территории заведений.

Так, с 1 января 2025 года Национальный университет "Киево-Могилянская академия" запретил использование мессенджера Telegram для образовательных и служебных целей. Соответствующий приказ подписал президент университета Сергей Квит.

Запрет распространяется на всех студентов и работников университета, которые больше не смогут использовать Telegram в рабочей коммуникации и учебном процессе. Исключением является использование мессенджера для научных исследований. Кроме того, все учетные записи и ссылки, связанные с университетом, должны быть удалены.

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