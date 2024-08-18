Стефанчук анонсировал рассмотрение в Раде вопроса обращения трофейного оружия

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала " Мы - Украина ".

Народный депутат подчеркнул, что речь идет не о свободном обращении гражданского оружия на территории страны, а именно о трофейном.

"Несомненно, вопросы трофейного оружия мы также планируем выносить на этот первый военный пакет, который будет в Верховной Раде", - заявил он.

Говоря о возможных видах вооружения, которых это может касаться, Стефанчук отметил, что "в отдельных крыивках до сих пор есть оружие Второй мировой войны", что может свидетельствовать о рациональности граждан, которые "знают, где и что хранить".

"Но до сих пор у нас не было механизма легализовать это. Сейчас мы заводим абсолютно легальный законный механизм - как оружие, полученное в боях, может быть легализовано", - сказал нардеп.

Также Стефанчук добавил, что этот законопроект согласован с министерством внутренних дел, несущим ответственность за учет оружия, и выразил мнение, что "это станет очень хорошим механизмом".

"Давайте перестанем обманывать друг друга... Давайте сделаем все по закону, чтобы люди были спокойны, что у них это право, и понимали, как оно может быть реализовано", - заявил спикер Рады.

Что предшествовало

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский призвал Раду собраться в ближайшее время, чтобы рассмотреть оборонный законодательный пакет из четырех инициатив в неотложном порядке.

По словам главы государства, речь идет, в частности, о необходимости урегулировать с помощью закона вопрос о трофейном оружии, которое украинские воины получают в боях.

Кстати, сессионные заседания Совета по плану должны начаться только 21 августа. Парламент "взял перерыв" в конце июля, чтобы, по словам спикера Стефанчука, работать над законопроектами.

Добавим, в августе 2022 года в МВД заявляли, что Рада может принять закон о легализации оружия. Планировалось, что украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

Также сообщалось, что в июне прошлого года в Украине заработал "Единый реестр оружия". Ожидается, что с его помощью украинцам будет проще получить разрешение на приобретение, в частности, без посещения органов полиции.