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Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 15:00
Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: банки підняли за депозитами для населення до 7,2% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. Порівняно з жовтнем ставки зросли на 0,2 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5% до 0,6%.

У листопаді 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,8% до 4,9% річних, за валютними зросли 0,8% до 1,1% річних.

Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків у листопаді зріс на 0,4% до 1 439 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,0% до 692 млрд гривень, підприємств зріс на 0,2% до 716 млрд гривень.

Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадаємо, протягом III кварталу 2021 року 63% українських банків знизили депозитні ставки для населення, 16% - підвищили.

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