Ставки немного снизились: под какой процент можно взять кредит в банке

Банки Украины в июне 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 34,1% годовых. Ставки упали на 0,5 п.п.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,3% до 15,2% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,5% до 251 млрд гривен, для предприятий - на 1,6% до 791 млрд гривен.

Риски для банков

Ставки банков по кредитам для населения традиционно остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.

В частности, ПриватБанк может выдать новые кредиты на 200-300 млрд гривен, если появится кредитоспособный спрос. По состоянию на 1 мая 2024 года ПриватБанк выдал кредитов на 102 млрд гривен, в том числе физическим лицам на 68 млрд гривен.