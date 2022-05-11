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Ставки для населення впали до історичного мінімуму: під який відсоток банки приймають депозити

Фото: ставки за депозитами впали до історичного мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за строковими депозитами, залученими банками у фізичних осіб, в Україні впали до історичного мінімуму. У квітні 2022 інтегральна ставка становила 5,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, середньозважена ставка в річному обчисленні становила 6,9% в національній валюті та 0,6% у валюті.

Нагадаємо, в Україні з 13 квітня набрав чинності закон, згідно з яким вкладникам відшкодують усю суму вкладу в разі банкрутства банку. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ. Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.

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