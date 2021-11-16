Ставки за іпотекою стабілізувалися: скільки коштує кредит на житло

За даними НБУ, на первинному ринку ставка знизилася за місяць з 15,9% до 15,4%. Однак на первинний ринок припадає всього 15% іпотеки.

За даними опитування, українські банки повідомили, що у вересні 2021 року видали 943 іпотечних кредити на загальну суму 812 млн грн. Про видачу нової іпотеки у звітному місяці поінформували 22 фінустанови.

Всього за перші дев'ять місяців року банками видано понад 7,5 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму майже 6,1 млрд грн нове іпотечне кредитування більш ніж подвоїлося за кількістю договорів і зросло у 2,7 рази в грошовому вираженні.

Кредити на покупку житла на вторинному ринку нерухомості зберігають домінантні позиції: їх частка у вересні склала 88% від кількості і 86% від обсягу всіх виданих іпотечних кредитів.

Середня сума договору у вересні склала 861,1 тис. грн і була дещо нижчою, ніж у серпні (889,7 тис.грн) внаслідок зростання частки іпотечного кредитування в регіонах і зменшення середньої суми договору в Києві.