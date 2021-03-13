Ставки за іпотекою знижуються: під який відсоток можна взяти кредит на житло

За даними НБУ, рік тому, в грудні 2020 року, ставки за іпотекою становили 14% на вторинному та 16,9% на первинному.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 85% нових угод (278 млн грн) уклали п’ять банків.