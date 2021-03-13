Ставки за іпотекою знижуються: під який відсоток можна взяти кредит на житло

У січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася та становила 13,8% на вторинному та 15,9% на первинному ринку. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.
Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.
За даними НБУ, рік тому, в грудні 2020 року, ставки за іпотекою становили 14% на вторинному та 16,9% на первинному.
Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач.
Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 85% нових угод (278 млн грн) уклали п’ять банків.
Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2021 року в Україні було видано 444 іпотечних кредитів на загальну суму 326 млн гривень. Проти січня 2020 року обсяг нової іпотеки збільшився на 85%.
Нагадаємо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новим іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.