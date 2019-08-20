Ставки за держпаперами в Україні вищі, ніж ставки по депозитах, - експерт

Ставки за держпаперами в Україні вищі, ніж ставки по депозитах. Таку думку висловив керівник інвестиційного відділу "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" Анатолій Федорчук, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар ЗМІ.

Зокрема, експерт звернув увагу, що банківські депозити все ще сприймаються населенням як традиційний спосіб збереження заощаджень. Однак, на його думку, це не найбільш дохідний і надійний спосіб вкладень для отримання пасивного доходу.

За словами Федорчука, серед істотних недоліків депозитів: 18% прибуткового податку з доходів фізичних осіб, неможливість дострокового зняття коштів із збереженням нарахованих відсотків, а найнеприємніше – в разі банкрутства банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повертає потерпілим вкладниками суму до 200 тис. грн.

"Ситуація в Україні з високими ставками за держпаперами і більш низькими по депозитах говорить лише про те, що державі складно збирати великі суми при первинному розміщенні під менший відсоток. У той же час банки (через високу облікову ставку) не можуть знижувати ставки по кредитах, які знову-таки ніхто не бере", - розповів він.

Федорчук вважає, що єдиний варіант для банків – збирати гривню невеликими сумами у населення під менший відсоток і вкладати ці гроші в ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) або депозитні сертифікати НБУ. У сформованих умовах приватному інвестору, який планує отримати пасивний дохід (нехай навіть з невеликої суми) посередник у вигляді банку не потрібен - простіше купити ОВДП безпосередньо і не ділитися з банком прибутковістю, вважає експерт.

"Облігація внутрішньої державної позики (українською ОВДП) – поки непопулярний серед українського населення інструмент, але набирає обертів. Дані цінні папери є апріорі найнадійнішим фінансовим інструментом в країні (особливо гривневі). Купити їх дуже просто, один раз приходите в фондову компанію, підписуєте договори, а далі просто заводите гроші і даєте розпорядження своєму брокеру на купівлю або продаж, сидячи вдома на дивані", - розповів Федорчук.

Серед плюсів ОВДП він назвав високі ставки прибутковості, відсутність 18% ПДФО (податок з доходів фізичних осіб), можливість продажу на вторинному ринку, 100% гарантія держави, наявність гривневих та валютних паперів.

Експерт також зазначив, що існує ще інвестування в корпоративні облігації, але отримавши прибуток інвестор буде зобов'язаний оплатити 18% прибуткового податку, а щорічний перегляд ставок по деяких серіях і відсутність вторинного ринку, нівелює всю привабливість такої інвестиції порівняно з державними облігаціями.

Інвестиції в ОВДП також набагато вигідніші за покупку нерухомості для подальшої здачі в оренди, оскільки ціна на квадратні метри прив'язана до макроекономічних показників, вважає він.

За словами експерта, столична нерухомість, приміром, з 2015 року впала у доларовому еквіваленті. На прийдешню світову фінансову кризу ціни на нерухомість теж відреагують зниженням.