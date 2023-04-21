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Ставка Зеленского: обсудили производство украинских ракет, а Буданов доложил о планах врага

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили производство вооружения и планы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegarm.

Глава государства отметил, что участники Ставки проанализировали ситуацию на фронте, а руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложил о планах оккупантов.

Кроме того, на заседании Ставки обсудили производство ракет и снарядов, обеспечение новых бригад.

"Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь - новосозданным бригадам. Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями", - отметил президент.

Напомним, сегодня на авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит очередная встреча по обороне Украины.

По словам главы Минобороны, партнеры будут обсуждать стратегию Украины в войне.

При этом в Пентагоне отметили, что союзники обсудят обеспечение ПВО Украины, боеприпасами и средствами поддержки.

Подробнее об ожиданиях от "Рамштайна-11" - читайте в материале РБК-Украина.

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