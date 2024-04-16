Статус лица с инвалидностью в результате войны теперь можно получить за месяц: детали
Кабинет министров одобрил инициативу Минветеранов по упрощенной процедуре представления и установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.
"После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины этот процесс был усложнен, в некоторых случаях обретение статуса занимало до 8 месяцев и более. Как результат, лица с инвалидностью и семьи погибших имели ограниченный доступ к льготам и услугам, гарантированным государством", - отметили у Минветеранов.
Теперь статус можно будет получить в 30-дневный срок двумя путями:
- в бумажной форме - через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства.
- в электронной форме - через е-кабинет портала "Дія" или единственный государственный реестр ветеранов войны (сейчас электронный продукт в разработке).
В Минветеранов подчеркивают, что кроме заявления с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса, по сути, больше ничего не нужно.
"Сбор отсутствующих документов - это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право добиться полного пакета документов от уполномоченных органов или должностных лиц", - отметили в ведомстве.
Электронный формат подачи заявления на установление статусов дорабатывается Минветеранов совместно с Министерством по вопросам цифровой трансформации. Техническая возможность получения статуса "в один клик" появится в ближайшее время.
На первом этапе е-заявление будет доступно для военнослужащих сектора безопасности и обороны (ВСУ, Нацгвардия, ГНСУ, Нацполиция, СБУ, СВР), получивших инвалидность в результате боевых действий, а также семей погибших защитников этих категорий.
Отмечается, что процедура обращения через ЦНАП уже действует для всех категорий, в том числе для защитников-добровольцев из числа гражданских лиц, представителей волонтерских организаций и других гражданских лиц, вставших на защиту государства и получивших инвалидность в результате войны.
mva.gov.ua
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