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Статус лица с инвалидностью в результате войны теперь можно получить за месяц: детали

Украина, Вторник 16 апреля 2024 17:23
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Статус лица с инвалидностью в результате войны теперь можно получить за месяц: детали Фото: Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью в результате войны (mva.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров одобрил инициативу Минветеранов по упрощенной процедуре представления и установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.

"После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины этот процесс был усложнен, в некоторых случаях обретение статуса занимало до 8 месяцев и более. Как результат, лица с инвалидностью и семьи погибших имели ограниченный доступ к льготам и услугам, гарантированным государством", - отметили у Минветеранов.

Теперь статус можно будет получить в 30-дневный срок двумя путями:

  • в бумажной форме - через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства.
  • в электронной форме - через е-кабинет портала "Дія" или единственный государственный реестр ветеранов войны (сейчас электронный продукт в разработке).

В Минветеранов подчеркивают, что кроме заявления с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса, по сути, больше ничего не нужно.

"Сбор отсутствующих документов - это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право добиться полного пакета документов от уполномоченных органов или должностных лиц", - отметили в ведомстве.

Электронный формат подачи заявления на установление статусов дорабатывается Минветеранов совместно с Министерством по вопросам цифровой трансформации. Техническая возможность получения статуса "в один клик" появится в ближайшее время.

На первом этапе е-заявление будет доступно для военнослужащих сектора безопасности и обороны (ВСУ, Нацгвардия, ГНСУ, Нацполиция, СБУ, СВР), получивших инвалидность в результате боевых действий, а также семей погибших защитников этих категорий.

Отмечается, что процедура обращения через ЦНАП уже действует для всех категорий, в том числе для защитников-добровольцев из числа гражданских лиц, представителей волонтерских организаций и других гражданских лиц, вставших на защиту государства и получивших инвалидность в результате войны.

mva.gov.ua

Напомним, ранее мы сообщали, кому назначается пенсия по инвалидности и что необходимо для ее получения.

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