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Статус кандидата в члени ЄС відкриє Україні безпрецедентні можливості, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Статус кандидата в члени ЄС відкриє безпрецедентні можливості для відновлення України. Модернізація може бути найбільшою в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час відеозвернення.

"Статус кандидата в члени Євросоюзу відкриє для нас безпрецедентні можливості для відновлення і модернізації України в нашій історії. Відповідні переговори про підтримку нашої програми відновлення країни ведемо з країнами на двосторонньому рівні, з міжнародними фінансовими інститутами. Звичайно, будемо максимально залучати іноземний бізнес", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна, зі свого боку, розраховує отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.

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Володимир Зеленський