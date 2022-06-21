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Status Group оприлюднила актуальні пропозиції щодо оренди житлових та бізнес-приміщень

Фото: Status Group оприлюднила актуальні пропозиції щодо оренди житлових та бізнес-приміщень (t.me / statusgr)
Автор: Артем Горовенко

Девелоперська компанія Status Group оприлюднила актуальні пропозиції щодо оренди житлових та бізнес-приміщень у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Telegtam.

В компанії також зазначили, що Status Group працює у звичайному режимі. Окрім будівельної діяльності, вони займаються також питанням оренди житлових та бізнес-приміщень на своїх об'єктах.

Зокрема, наразі можна орендувати приміщення в:

ЖК "Олімпік Парк" (проспект Бажана, 17) - житло за концепцією "місто в місті". На території відкритий торговельний центр, безпосередньо на проспекті Бажана.

Плюси:

- бізнес-приміщення від 50 м2

- жвавий автомобільний трафік з проспекту, що забезпечує стабільний потік клієнтів

- зручна транспортна розв'язка - поруч метро Бориспільська, парк та дорога до аеропорту

- постійні клієнти - мешканці ЖК "Олімпік Парк "

- безпека та захист території, в'їзд через шлагбаум

Бізнес-центр Crystal (вулиця Малоземельна, 75) - готова комерційна нерухомість біля ЖК "Рів'єра".

Плюси:

- бізнес-приміщення від 70 м2

- комфортні сучасні інтер'єри

- зручна транспортна розв'язка, 5 хвилин від станції метро Славутич

- 24/7 працює охорона та паркінг

"Поділ Плаза Резиденс" (вулиця Глибочицька, 73) - місце для вашого бізнесу в серці Києва, на Подолі.

Плюси:

- бізнес-приміщення від 50 м2

- ідеальне місце на Подолі для кав'ярень, спортзалів, маркетів та офісів

- поруч зі станцією Контрактова площа

- 24/7 працює охорона та паркінг.

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