Статистику України наблизять до європейських норм. Кабмін схвалив проект закону

Як зазначається в пояснювальній записці, метою проекту є гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС. Це передбачено Угодою про асоціацію з ЄС.

У відповідності з європейськими принципами статистика має розроблятися та поширюватися національними статистичними органами незалежно від інших органів управління, особливо в частині визначення методології, методів і джерел отримання даних, термінів, змісту та форм поширення інформації тощо. "Це підвищить довіру до органів державної статистики та посилить їх спроможність забезпечувати користувачів достовірною інформацією щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах", - йдеться в документі.

У законопроекті до кола суб'єктів, на які поширюється дія закону "Про офіційну статистику", включено: інші спеціально уповноважені державні органи, які проводять статистичні спостереження; фізичні особи-підприємці та Національна рада з питань статистики.

Проект закону включає положення щодо особливостей призначення керівників та заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, згідно з якими керівники та заступники керівників територіальних органів призначаються на посаду та звільняються з посад головою зазначеного центрального органу.

Законопроект також доповнено положенням щодо непоширення та ненадання за запитами інформації, яка підпадає під дію закону и "Про доступ до публічної інформації".