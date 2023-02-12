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Статистика позитивная. В полиции отчитались о количестве ДТП в 2022 году

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Воскресенье 12 февраля 2023 09:00
Статистика позитивная. В полиции отчитались о количестве ДТП в 2022 году Фото: в полиции отчитались о количестве ДТП в 2022 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Полиции обнародовали статистику аварий в Украине за прошлый год. Всего в стране было зафиксировано более 18 тысяч ДТП, в результате которых погиб 2791 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

"За 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2791 человек и 23 145 человек получили травмы", - рассказал он.

Основными причинами таких аварий стали:

  • превышение безопасной и установленной скорости движения;
  • нарушение правил маневрирования;
  • нарушение правил проезда перекрестков;
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов;
  • несоблюдение дистанции.

При этом самым распространенным ДТП за прошлый год стало столкновение транспортных средств (39,7%), затем - наезд на пешехода (28,4%). На третьем месте - наезд на препятствие (13,3%).

Кроме того, в прошлом году правоохранители зафиксировали 790 случаев ДТП с участием нетрезвых водителей. В таких авариях погиб 91 человек, еще 1031 травмировался.

Также с участием детей в 2022 году произошло 2625 аварий, в результате которых погибли 125 детей и 2978 получили травмы. Еще 5284 ДТП произошло с пострадавшими пешеходами: погибли 874 человека и 4799 травмированы.

"Статистически (динамика ДТП по сравнению с предыдущими годами - ред.) – она положительная. Но я специально не делаю этого (публикую статистику - ред.), потому что уменьшение уровня ДТП, конечно же, связано со многими причинами и факторами, включая уменьшение на определенных дорогах страны транспортных средств и соответственно интенсивности дорожного движения, оккупацией территорий", - сообщил Билошицкий.

При этом он отметил, что за прошлый год появились новые обстоятельства, которые приводили к тяжелым ДТП на дорогах - наличие искусственных препятствий и отсутствие надлежащих дорожных знаков.

Напомним, на днях в Киеве произошла авария с участием "скорой". В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

Также мы писали, что 9 февраля в Киеве возле "Охматдета" перевернулась машина "скорой помощи". Обошлось без погибших.

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